Justin Bartha يتزوج مدربة لياقة بدنية

عقد الممثل الأمريكي Justin Bartha زواجه على مدربة اللياقة البدنية Lia Smith مساء يوم السبت، في جزيرة "أواهو" التي تعد ثالث أكبر جزر هاواي.

Bartha البالغ من العمر 35 عاماً، شارك في عدة أفلام بأدوار بطولية، أهمها الفيلم الكوميدي "The Hangover" عام 2009، وقد أعلن عن خطوبته من Smith في أيار 2013، وتم رؤيتهم سوياً لأول مرة يحتفلان في ليلة رأس السنة الماضية 2013.

وأبرز من حضر حفلة زواجهما، الممثلة والمنتجة Reese Witherspoon مع زوجها الممثل Jim Toth، اللذان شاركا في حفلة الإستقبال التي تلت حفل الزواج، حسب ما ذكر موقع " PEOPLE ".

يذكر أن Bartha عاش طوال فترة حياته في ولاية ميشيغان، وقبل أن يتزوج كان لديه أكثر من علاقة مع شخصيات معروفة، أبرزها علاقته مع الممثلة ومصممة الأزياء Ashley Olsen التي إنفصل عنها في 2011، كما إرتبط بالممثلة والمغنية Scarlett Johansson.