أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Justin Bartha يتزوج مدربة لياقة بدنية

Google+ Print
Justin Bartha يتزوج مدربة لياقة بدنية Justin Bartha يتزوج مدربة لياقة بدنية

عقد الممثل الأمريكي Justin Bartha زواجه على مدربة اللياقة البدنية Lia Smith مساء يوم السبت، في جزيرة "أواهو" التي تعد ثالث أكبر جزر هاواي.

Bartha البالغ من العمر 35 عاماً، شارك في عدة أفلام بأدوار بطولية، أهمها الفيلم الكوميدي "The Hangover"  عام 2009، وقد أعلن عن خطوبته من Smith في أيار 2013، وتم رؤيتهم سوياً لأول مرة يحتفلان في ليلة رأس السنة الماضية 2013.

وأبرز من حضر حفلة زواجهما، الممثلة والمنتجة Reese Witherspoon مع زوجها الممثل Jim Toth، اللذان شاركا في حفلة الإستقبال التي تلت حفل الزواج، حسب ما ذكر موقع " PEOPLE ".

يذكر أن Bartha عاش طوال فترة حياته في ولاية ميشيغان، وقبل أن يتزوج كان لديه أكثر من علاقة مع شخصيات معروفة، أبرزها علاقته مع الممثلة ومصممة الأزياء Ashley Olsen التي إنفصل عنها في 2011، كما إرتبط بالممثلة والمغنية Scarlett Johansson.

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي