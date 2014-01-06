«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأميركية

استقبل سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مكتبه، روبرت ووالر، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي، في إطار التحضيرات لزيارة وفد تجاري أميركي كبير لإمارة دبي، برئاسة وزيرة التجارة الأميركية، بيني بريتكزر، وحضر اللقاء الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الموارد البشرية ودعم الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، وتأتي الزيارة ضمن أهداف الهيئة لتعزيز العلاقات والتعاون المستمر محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ورحب عضو مجلس الإدارة المنتدب بالقنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي، مشيراً إلى أن الزيارة تعد فرصة جيدة لتبادل الآراء التي تسهم في تعزيز التعاون بيــن الوكالات والشركات الأميركية المتخصصة وهيئة كهرباء ومياه دبي، في مجال الطاقة، حيث تم خلال اللقاء بحـــث تعزيز أفق التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة، التي ستشارك في الزيارة.

كما تم استعراض عدد من مشاريع الهيئة العالمية الكبرى في مجال الطاقة، التي تستعد الهيئة لطرح مناقصاتها مثل مشروع توسعة محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه (المحطة M) ومشروع محطة توليد الكهرباء باستخدام تقنية الفحم النظيف بحصيان، ومشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وقال الطاير: "استعرضنا خلال المحادثات التحضيرات لزيارة الوفد، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والمنبثقة من استراتيجية حكومة دبي، كما تمت دعوة الشركات والمؤسسات الأميركية، للمشاركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2014"، الذي تقام دورته المقبلة منتصف أبريل المقبل، تحت شعار "في طليعة الاستدامة"، وتتميز هذه الدورة بتزامنها مع فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2014، التي ستعقد بالتعاون مع "شراكة دبي للاقتصاد الأخضر" تحت شعار "شراكات عالمية لمستقبل مستدام"، التي تشرف على تنظيمها هيــئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي".

من ناحيته، تقدم القنصل الأميركي بالشكر والتـــــــقدير إلى العضو المنتدب على التعاون البناء وحسن الاستقبال والضيافة، وإتاحة الفرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون بين الجانبين.