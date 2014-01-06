حمدان بن زايد يزور عقيدة علي المهيري

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، بزيارة عقيدة علي جمعة المهيري، وذلك بمنطقة البطين بمدينة العين في إطار حرص سموه على التواصل والالتقاء بالمواطنين وتفقد أحوالهم.

واطمأن سموه على صحة وأحوال عقيدة المهيري الذي يعد من أبرز المعالجين بالطب الشعبي في الإمارات منذ أكثر من نصف قرن، وتبادل معه الأحاديث الودية متمنياً له موفور الصحة والعافية والعمر المديد.

وتطرق الحديث إلى جهود الوالد عقيدة في تقديم العلاج لأكثر من 50 نوعاً من الأمراض الشائعة في الدولة والمنطقة ودرايته العميقة بمزاولة هذه المهنة والتي استفاد منها الباحثون عن العلاج من أبناء الدولة وغيرهم، الأمر الذي جعله أحد أبرز المكرمين في جائزة أبوظبي 2011.

رافق سموه خلال الزيارة سلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وعبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة.