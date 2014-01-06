"سي بي سي" و"النهار" و"أون تي في".. على رأس القنوات المكرمة بمهرجان الفضائيات العربية

خير رمضان خلال الاحتفالية: مصر في حرب مع الإرهاب وأطالب بالتصويت بنعم على الدستور

كتب : محمد مصري منذ 23 دقيقة

أقيم احتفال مهرجان الفضائيات العربية في دورته الرابعة، اليوم، في فندق سميراميس بحضور عدد من الإعلاميين والفنانين تحت شعار "إعلام من أجل الاستقرار" لتكريمهم على أفضل الأعمال في عام 2013.

وطالبت إدارة المهرجان المشاركين بالنزول للتصويت بنعم للدستور، مشيرة إلى أن ذلك الأمر يهدف إلى استقرار مصر، وأعلن عن تنظيم مؤتمر في 24 أبريل 2014 لطرح ميثاق شرف إعلامي، وكرم المهرجان عددا من نجوم الفن، أبرزهم إلهام شاهين ومعالي زايد ورنيا يوسف وباسم سمرة وإياد نصار ويسرا وانتصار ونيللي كريم.

كما تم تكريم عدد من القنوات الفضائية، أبرزها قنوات "سي بي سي" و"النهار" و"أون تي في"، والإعلاميين أبرزهم الإعلامي خيري رمضان وأسامة كمال.

وقال الإعلامي خيري رمضان، إن مصر في حرب مع الإرهاب في هذه الفترة، مطالبًا جميع المصريين بالنزول للتصويت بنعم للدستور من أجل الاستقرار.

وأضاف رمضان، أن مصر في أشد الحاجة إلى الاستقرار في هذه المرحلة، مؤكدًا أن نعم للدستور ستنهي الفوضى داخل المجتمع المصري.