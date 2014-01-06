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" عيون " صفقة إعلامية تغرد من جديد

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" عيون " صفقة إعلامية تغرد من جديد " عيون " صفقة إعلامية تغرد من جديد

في سياق التعاون الإعلامي بين  " أوركا جروب " و" للخدمات الإعلامية " ، أبرمت المجموعتين عقدا لبيع موقع " عيون " أحد المشروعات الإعلامية التابعة ل " أوركا جروب " وسط أجواء من الترحيب والبهجة من جانب طرفي الصفقة .
ومن جانبه أكد بديع النصاري رئيس مجلس إدارة  " أوركا جروب " ، أن عيون تعد أحد المشروعات المثمرة للمجموعة والتي استطاعت أن تحجز لنفسها مقعدا في مصاف المواقع الإخبارية سواء العالمى منها أو المصري , حيث بلغ ترتيبها 55 ألفا على مستوى العالم و 758 على مستوى , و ترتيب جيد فى عدد من الدول العربية . كما صرح عدي الألفي ، رئيس مجلس إدارة شركة عيون للخدمات الإعلامية ، إن " عيون " نجحت في أن تحفر إسمها في سماء الصحافة المصرية ، واعدا بمزيد من التفوق في حلة بارقة ومختلفة لتحقيق مزيد من التقدم والرقي واعدا بمفاجآت مدوية مع بدايات العام الحالي .

هذا و تعلن " أوركا جروب" أنها لم تعد مسؤلة هى أو رئيس مجلس إدارتها " بديع النصارى " أو أيا من أعضاء مجلس إدارتها أو أى من العاملين بها عن " شبكة عيون الإخبارية " بأى شكل من الأشكال , و من الآن فصاعدا تقع مسؤلية الشبكة على عاتق الشركة المالكة " عيون للخدمات الإعلامية " و مالكها " عدى الألفى " .

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