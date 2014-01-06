مقتل 26 في معارك بين الحوثيين والسلفيين شمال اليمن

قتل 26 شخصا خلال يومين من المعارك بين الحوثيين من جهة والسلفيين وحلفائهم من القبائل من جهة اخرى ، مع توسع رقعة المعارك شمال اليمن. ويستعر القتال منذ اشهر في محيط مركز تعليمي للسلفيين في منطقة دماج الواقعة في محافظة صعدة، معقل الحوثيين، الا انه توسع مؤخرا ليشمل محافظات شمالية اخرى مع مشاركة قبائل سنية في القتال الى جانب السلفيين.

ودارت معارك في المناطق المحيطة بصعدة، في الجوف شرقا وحجة غربا وعمران جنوبا حيث معقل قبائل حاشد النافذة. ويتهم السنة الحوثيين بتلقي الدعم من ايران، فيما يعلن الحوثيون ان مركز دماج يضم آلاف المقاتلين المتطرفين التكفيريين، بينهم عدد كبير من الاجانب.

وذكر شهود عيان ان الحوثيين سيطروا على مواقع انسحب منها السلفيون في منطقة كتاف بشمال مدينة صعدة وقاموا بتدمير مدرسة دينية وعشرين منزلا فيها.