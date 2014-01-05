افتتاح 30 منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال شهر بالغربية

كتب : رفيق ناصف وأحمدفتحي منذ 47 دقيقة

افتتح اللواء الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية، مساء اليوم، ثلاثة منافذ لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية المدعمة في مدينة طنطا، وأربعة منافذ أخرى متحركة على سيارات نقل تجوب مختلف الأحياء والمناطق بالمدينة لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والأسماك وبعض السلع الأخرى التي تلزم الأسرة.

وأوضح المحافظ أنه من المقرر زيادة هذه المنافذ إلى 30 منفذًا خلال شهر لتغطي مختلف قرى ومدن المحافظة، وذلك ضمن خطة تستهدف زيادة عدد هذه المنافذ إلى مائة منفذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأضاف أن القوات المسلحة ووزارتي الزراعة والتموين تدعم هذه المنافذ بمختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية واللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ ليس الهدف منها الربح، وإنما تهدف إلى توفير جميع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة والحد من ارتفاع أسعارها بالأسواق.

وصرح المحافظ بأنه يجري حاليًا بحث تخصيص مساحة 20 فدانًا بالمحافظة مع وزير الزراعة لإقامة صوب زراعية ومزارع حيوانية عليها لإمداد هذه المنافذ بالمنتجات الغذائية.

كما تم الاتفاق مع وزارة التموين على إمداد المحافظة بعشرة أطنان من الشاي والسكر لطرحها بهذه المنافذ.

من جهة أخرى، صرح المحافظ بأنه سيتم وضع حجر أساس المنطقة التجارية بسبرباي مركز طنطا خلال الشهر القادم على مساحة 85 فدانًا، والمتوقف إجراءاتها من عشر سنوات.