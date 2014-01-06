محافظ الفيوم يتعاون مع جمعية السواقي وحركة المشاركة الشعبية في ملف المصالحات .!

كتب :عبدالرحمن سالم

استقبل الدكتور حازم عطيه محافظ الفيوم بمكتبه وفد من جمعية السواقي لتنيمة المجتمع والبيئة وحركة المشاركة الشعبية برئاسة الناشط الحقوقي خالد حسين وحضور كل من سعد البحيري رئيس لجنة الحكماء ورشا جمال وحسن شربيني اعضاء الجمعية والحركة ، ناقش الاجتماع ملف المصالحات بين العائلات الفيومية بسبب الثأر أو الخلافات العارضة والاستثنائية ، حيث ابدي الدكتور حازم عطيه استعداده لحضور كافة جلسات الصلح التي تهدف لحقن الدماء ولم الشمل ، شريطة ان لا تكون ذات بعد سياسي ، كما وافق سيادته علي علي حضور لقاء دوري وشهري مع اهالي سنورس للوقوف علي طلباتهم والاستماع لها والعمل علي حلها ، ، تطرق جدول الاعمال للدراسة المقدمة من عمر جويدة وصايم قنديل مدير المرافق والاشغالات بالمركز بشأن تنظيم سويقات المدينة وبناء عمارات سكنية ملحق بها محلات تجارية وهو الحال بالنسبة للأرض المقابلة للمركز الطبي ومخزن الدقيق وارض حي الملاحة ، من جانبه أكد خالد حسين رئيس جمعية السواقي ومؤسس حركة المشاركة الشعبية أن جمعيته تم اختيارها مؤخرا من بين مئات المنظمات غير الحكوميةلتكون سفيرا لمصر في العمل التطوعي لدي احدي الجهات الدولية ، نظرا لما قدمته من نشاط متواضع في مجال خدمة المجتمع وتقديم المساعدات للمحتاجين ، وضمها مكتب شكاوي ، اضافة علي قيامها بمراقبة الانتخابات والاستفتاءات ، ومساهماتها بالتعاون مع التنفيذيين في حلول مشكلات خاصة بالكهرباء والصرف الصحي والاشغالات والكهرباء والصحة والتموين والضمان الاجتماعي والمعاشات ، وطالب حسن شربيني تغيير مواعيد انتاج المخابز للخبز بحيث يمتد للنهار بدلا من الفجر وهو ما يعب علي ربات البيوت الخروج لشراءه في وقت متأخر ، وقالت رشا جمال عضو حركة المشاركة الشعبية أن مرونة محافظ الاقليم د. حازم عطيه في مناقشة اقتراحاتهم كان له الاثر الجيد لدي الوفد الذي ألتقي بسيادته وهو ما سيعملون جاهدين علي نقله لرجل الشارع العادي وطمأنته علي المرحلة القادمة من عمر الوطن .

شبكةعيونالإخبارية

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