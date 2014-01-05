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أسباب تكون الجلد الزائد حول الأظافر "الودنة".. وكيفية التخلص منه

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أسباب تكون الجلد الزائد حول الأظافر "الودنة".. وكيفية التخلص منه أسباب تكون الجلد الزائد حول الأظافر "الودنة".. وكيفية التخلص منه

الكثير منا يوجد عندهم جلد زائد محيط بأصابعهم، مما يسبب لهم الإحساس بالضيق ويحاولون نزع هذا الجلد بأسنانهم أو نزعه بشدة.

قالت الدكتورة مهجة حنا جرجس استشارية الأمراض الجلدية، إن الجلد الزائد المتواجد حول الأظافر "الودنة" يكون نتيجة لبعض الأسباب، منها وضع اليد فى الماء لفترات طويلة أو التعرض للمواد كيماوية وجفاف البشرة أو نتيجة لنقص بعض الفيتامينات فى الجسم.
> وحذرت استشارى الأمراض الجلدية من نزع الجلد المحيط بالأظافر سواء بالأسنان أو قصه، لأن ذلك يؤدى إلى تلوثه، ويتم دخول بعض الفيروسات والجراثيم للأصابع، وفى هذه الحالة من الممكن أن يحدث التهابات ومضاعفات تتسبب فى حدوث مشاكل.

ونصحت عند وجود الجلد الزائد بأن يتم ترطيب اليدين والأظافر أكثر من مرتين خلال اليوم، وعدم تعريض اليدين للماء بكثرة حتى لا يتسبب فى جفافها، لأن تواجد اليدين فى الماء فترة طويلة يؤدى إلى انتشار بعض الطفيليات، لذلك يجب عند استخدام الماء لفترة ارتداء القفازات للحفاظ عليها.

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