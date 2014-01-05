تقارير - زينيت يطلب ضم صلاح ويغري بازل بضعف ما يدفعه ليفربول

أشارت تقارير روسية إلى أن نادي زينيت طلب ضم محمد صلاح جناح بازل المتألق بمقابل مالي ضخم.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية أن صلاح بات بين قوسين أو أدنى من الانتقال لليفربول بعدما وصلت المفاوضات بين بازل والحمر لمراحل متقدمة.

وأشار تقرير صحيفة "إزفيستايا" الروسية إلى أن زينيت قرر الدخول في سباق ضم صلاح والتغلب على الأندية الإنجليزية والألمانية والإسبانية التي ترغب في ضمه بالمال.

وأوضحت أن زينيت يجهز عرضا ضخما لضم صلاح بمقابل يصل لضعف المقابل الذي قد ينهي به ليفربول صفقة انتقال الجناح المصري.

ليفربول قد ينهي صفقة لاعب المقاولون العرب السابق بمقابل قد يصل 12 مليون جنيه استرليني حسب تقارير الإعلام الإنجليزي.

وظهر صلاح - 21 عاما - يوم الأحد في تدريبات فريقه التي يستعد بها للنصف الثاني من الدوري السويسري.

وينتهي عقد صلاح مع بازل في صيف 2016.