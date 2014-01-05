أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير - زينيت يطلب ضم صلاح ويغري بازل بضعف ما يدفعه ليفربول

Google+ Print
تقارير - زينيت يطلب ضم صلاح ويغري بازل بضعف ما يدفعه ليفربول تقارير - زينيت يطلب ضم صلاح ويغري بازل بضعف ما يدفعه ليفربول

أشارت تقارير روسية إلى أن نادي زينيت طلب ضم محمد صلاح جناح بازل المتألق بمقابل مالي ضخم.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية أن صلاح بات بين قوسين أو أدنى من الانتقال لليفربول بعدما وصلت المفاوضات بين بازل والحمر لمراحل متقدمة.

وأشار تقرير صحيفة "إزفيستايا" الروسية إلى أن زينيت قرر الدخول في سباق ضم صلاح والتغلب على الأندية الإنجليزية والألمانية والإسبانية التي ترغب في ضمه بالمال.

وأوضحت أن زينيت يجهز عرضا ضخما لضم صلاح بمقابل يصل لضعف المقابل الذي قد ينهي به ليفربول صفقة انتقال الجناح المصري.

ليفربول قد ينهي صفقة لاعب المقاولون العرب السابق بمقابل قد يصل 12 مليون جنيه استرليني حسب تقارير الإعلام الإنجليزي.

وظهر صلاح - 21 عاما - يوم الأحد في تدريبات فريقه التي يستعد بها للنصف الثاني من الدوري السويسري.

وينتهي عقد صلاح مع بازل في صيف 2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع