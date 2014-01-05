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المتحدث باسم "الدفاع" التونسية: أطلقنا النيران على مراكب صيد مصرية.. وتعازينا للوفيات

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المتحدث باسم "الدفاع" التونسية: أطلقنا النيران على مراكب صيد مصرية.. وتعازينا للوفيات المتحدث باسم "الدفاع" التونسية: أطلقنا النيران على مراكب صيد مصرية.. وتعازينا للوفيات

كتب : محمد عاشور منذ 35 دقيقة

تقدم العميد لطفي الرحموني، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، بالتعازي لوفاة ربان سفينة صيد مصرية على الحدود التونسية.

وأضاف الرحموني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في " مع الإعلامي شريف عامر، "نأسف لحادث مقتل صياد مصري ونتقدم بالتعازي لأسرته".

وأوضح الرحموني، أنه تم ضبط 3 مراكب صيد مصرية بالقرب من السواحل التونسية، في الثامنة من مساء أمس، مشيرا إلى أن هذه المراكب اخترقت الحدود التونسية وكانت تقوم بأعمال غير شرعية.

وأضاف "حاولنا توقيف هذه المراكب، لكنها لم تستجب وبدأت بالمناورة، ثم قمنا بإطلاق النار في الهواء لتحذيرها، لكنها تعنت، فاضطررنا إلى إطلاق النار عليها".

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