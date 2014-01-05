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خبير مياه: مشكلة سد النهضة سياسية.. وإثيوبيا "شرطي" الغرب في إفريقيا

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خبير مياه: مشكلة سد النهضة سياسية.. وإثيوبيا "شرطي" الغرب في إفريقيا خبير مياه: مشكلة سد النهضة سياسية.. وإثيوبيا "شرطي" الغرب في إفريقيا

كتب : محمد عاشور منذ 30 دقيقة

قال الدكتور أحمد فوزي دياب، خبير المياه الدولي وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، إن أزمة السد الإثيوبي هي صراع إقليمي، مشيرا إلى أن مشكلة السد ليست مشكلة مياه، لكن الأزمة لها أبعاد سياسية ودولية.

وأضاف دياب، في حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، "نحتاج إلى التقارب مع إثيوبيا؛ تفاديا لتطور الموقف أكثر من ذلك"، موضحا أن إثيوبيا تقوم بدور "الشرطي" لدول غربية في منطقة شرق إفريقيا، ولها أطماع في أن تكون دولة عظمى في إفريقيا، وتعمل على ذلك من خلال التحكم في مياه النهر وتوليد الكهرباء.

وتابع "رفاهية الشعب الإثيوبي لن تكون على حساب مكتسبات التاريخية من مياه النيل، وهناك مخططات دولية لإدخال مصر في أزمة مياه النيل، والبنك الدولي لن يموّل سد النهضة".

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