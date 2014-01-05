بالصور.. فعاليات ترويجية لـ"النور" بالدقهلية للحشد بـ"نعم" للدستور

نظمت أمانة حزب "النور" بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية وقفة فى شارع البحر أمام الجوزات، لدعم التعديلات الدستورية للعام 2013م.

وتضمنت الوقفة العديد من الفعاليات وسط قبول شعبى واسع من أهالى ميت غمر، وتم توزيع مئات النسخ من مسودة الدستور، كما تم توزيع آلاف المطويات لتوضيح مواد الدستور والرد على الشبهات، فيما تم لصق مئات البوسترات فى الميادين وعلى كل وسائل المواصلات.

ومن جانبه أكد محمد الديب، وكيل حزب النور بميت غمر، أن الحزب نظم العديد من الجولات فى القرى المختلفة بجانب زيارات متعددة لذوى الوجاهات والعمد، كما تم تعليق عشرات البنرات، إضافة إلى حملة الصوتيات لحشد جماهير الشعب المصرى للموافقة على التعديلات الدستورية.

وأشار "الديب" إلى أن الحزب سينظم خلال الأيام المقبلة العديد من الفاعليات والمفاجآت ضمن حملة نعم للدستور من أجل مرور مصر من هذه المرحلة الراهنة، مؤكدا أن الجولات تلقى قبولا شعبيا واسعا ونسبة المعارضة تكاد تكون منعدمة.

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