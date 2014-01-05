أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. فعاليات ترويجية لـ"النور" بالدقهلية للحشد بـ"نعم" للدستور

Google+ Print

نظمت أمانة حزب "النور" بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية وقفة فى شارع البحر أمام الجوزات، لدعم التعديلات الدستورية للعام 2013م.

وتضمنت الوقفة العديد من الفعاليات وسط قبول شعبى واسع من أهالى ميت غمر، وتم توزيع مئات النسخ من مسودة الدستور، كما تم توزيع آلاف المطويات لتوضيح مواد الدستور والرد على الشبهات، فيما تم لصق مئات البوسترات فى الميادين وعلى كل وسائل المواصلات.

ومن جانبه أكد محمد الديب، وكيل حزب النور بميت غمر، أن الحزب نظم العديد من الجولات فى القرى المختلفة بجانب زيارات متعددة لذوى الوجاهات والعمد، كما تم تعليق عشرات البنرات، إضافة إلى حملة الصوتيات لحشد جماهير الشعب المصرى للموافقة على التعديلات الدستورية.

وأشار "الديب" إلى أن الحزب سينظم خلال الأيام المقبلة العديد من الفاعليات والمفاجآت ضمن حملة نعم للدستور من أجل مرور من هذه المرحلة الراهنة، مؤكدا أن الجولات تلقى قبولا شعبيا واسعا ونسبة المعارضة تكاد تكون منعدمة.
>


>1.jpg
>
>
>G52c9c7e09f8ac.jpg
>
>
>G52c9c7e18493f.jpg
>
>
>G52c9c7e2d4e76.jpg
>
>
>G52c9c7e4868ad.jpg
>

لمزيد من أخبار المحافظات..

نقيب صيادى كفر الشيخ : مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى المركب المحتجز بتونس

الإخوان ينظمون سلسلة بشرية على الطريق الساحلى الدولى ببلطيم

بالصور .. قبيلة الدواغرة تبارك الدستور فى مؤتمر حاشد بسيناء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا