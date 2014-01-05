سوانزي يفجر المفاجأة ويطيح بمان يونايتد من دور الـ 32 بالكأس

فجر سوانزي سيتي الويلزي مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أطاح بمانشستر يونايتد من دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي بعد أن هزمه بعقر داره في ملعب أولد ترافورد بهدفين لواحد.

> جاء هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من ضربة رأسية للمهاجم الإيفواري ويلفريد بوني، كان سوانزي افتتح التسجيل عبر واين روتليدغ (ق12) بطريقة رائعة بعد أن أسقط الكرة من فوق الحارس.

لكن «الشياطين الحمر» نجحوا في إدراك التعادل عبر المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو» من متابعة لكرة عرضية، قبل أن يستقبل لاعبو وجماهير اليونايتد صدمة بوني.