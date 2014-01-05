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سعود الفيصل يؤكد قوة ومتانة العلاقات السعودية الأمريكية

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سعود الفيصل يؤكد قوة ومتانة العلاقات السعودية الأمريكية سعود الفيصل يؤكد قوة ومتانة العلاقات السعودية الأمريكية

الملك عبد الله وكيرى

أكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية قوة ومتانة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمملكة والمباحثات التي تمت اليوم تدحض التحليلات والتعليقات والتسريبات التي أسهبت مؤخرا في الحديث عن العلاقات السعودية الأمريكية، وذهبت إلى حد وصفها بالتدهور ومرورها بالمرحلة الحرجة والدراماتيكية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الأمير فيصل ووزير الخارجية الأمريكى قبيل مغادرته للرياض بعد مباحثاته مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز.

وأشار الفيصل إلى أن المباحثات تناولت بحث واستعراض قضايا المنطقة والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق باليمن وسوريا ولبنان، كما تم مناقشة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد الفيصل تطابق وجهات النظر حيال ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية .

من جهته، أوضح وزير خارجية أمريكا أنه تم خلال لقائه بالعاهل السعودي تبادل وجهات النظر، وبشكل خاص الجهود التي يقوم بها لإيجاد حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

ونوه كيري بمبادرة العاهل السعودي لحل هذه القضية، والتي صارت جزءًا من الإطار الكلي للجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل وفق مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.

كان وزير الخارجية الأمريكي قد غادر العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من اليوم الأحد.

أ ش أ

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