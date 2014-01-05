Justin Bartha يعقد زواجه من مدربة لياقة بدنية

عقد الممثل الأميركي Justin Bartha زواجه من مدربة اللياقة البدنية Lia Smith مساء يوم السبت، في جزيرة "أواهو" التي تعد ثالث أكبر جزر هواي.

Bartha البالغ من العمر 35 عاماً، شارك في عدة أفلام بأدوار بطولية، أهمها الفيلم الكوميدي "The Hangover" عام 2009، أعلن عن خطوبته من Smith في أيار 2013، وتم رؤيتهم مع بعضهم لأول مرة يحتفلان في ليلة رأس السنة الماضية 2013.

وأبرز من كان في حفلة زواجهما، الممثلة والمنتجة Reese Witherspoon مع زوجها الممثل Jim Toth، الذان شاركا في حفلة الإستقبال التي تلت حفل الزواج حسب ما أعلن موقع " PEOPLE ".

يذكر أن Bartha عاش طوال فترة حياته في ولاية ميشيغان، وقبل أن يتزوج كان لديه أكثر من علاقة مع شخصيات معروفة، أبرزها علاقته مع الممثلة ومصممة الأزياء Ashley Olsen الذي إنفصل عنها في 2011، كما إرتبط بالممثلة والمغنية Scarlett Johansson.