مجلس مدينة بنى سويف يشارك فى نظافة المدرسة الثانوية الميكانيكية

شارك مجلس مدينة بنى سويف برئاسة المحاسب خالد عويس رئيس المدينة، إدارة المدرسة الثانوية الميكانيكية ببنى سويف فى أعمال النظافة وإزالة الغابات والحشائش الكثيفة فى الأفنية والحدائق المنتشرة بالمدرسة، وذلك بإرسال عدد من المعدات واللودرات والسيارات النقل، للتخلص من تلك الحشائش وإزالتها وإلقاءها خارج الكتلة السكنية للمدينة.

صرح بذلك المهندس عبد الناصر عبد التواب مدير عام إدارة المدرسة الذى تولى العمل بها منذ أقل من شهر مضى، وقال أتمنى أن تكون أعمال النظافة هذه بداية سنة جديدة وفاعلة وكل خير وعمل من أجل مصرنا الحبيبة.

كما قدم مدير المدرسة الشكر لرئيس مجلس المدينة ولكل العاملين بالمدرسة والطلاب على تعاونهم فى نظافة المدرسة وحرصهم على الشكل الجمالى لها.

وأضاف مدير المدرسة أن طائر (أبو قردان) كان متواجدا بصفة مستمرة فى أعمال النظافة، وكأن الله سبحانه وتعالى سخره لمحاربة ما يسكن هذه الغابات من الحشائش مثل الزواحف والدفانة السامة شبيهة الثعبان.

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