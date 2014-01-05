كفاية بالإسماعيلية:لن نيأس وسنكمل مسيره الشهداء حتى نحقق أهداف الثورة

أصدرت حركة كفاية بالإسماعيلية، بيانًا، مساء اليوم، تحت عنوان "الثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها"

وجاء فى البيان: يأتى علينا فى الأيام القادمة الذكرى الثالثة من ثورة 25 يناير الثورة التى أسقطت نظامًا فاسدًا استمر لأكثر من ثلاثين عامًا من الظلم والقهر والاستبداد، وخرج الملايين من جموع الشعب المصرى العظيم لإسقاط هذا النظام، وتم إسقاط النظام فى ثمانية عشر يومًا واستشهد خير شباب الوطن الشباب، الذى راح وهو يأمل فى التغيير لعهد أفضل.

وأفاد البيان أن عهد الإخوان الفاسدين اتبع نظام مبارك وخانوا دماء الشهداء وأهداف ثوره 25 يناير، وكرم القتلى ثم خرج الشعب المصرى بأكمله ليسقط النظام الفاسد نظام محمد مرسى، ونجح الشعب مره أخرى فى إسقاط نظام فاشل.

وأضاف البيان "إن الثورة لم تحقق أهدافها "العيش – الحرية – العدالة الاجتماعية – الكرامة الإنسانية – الاستقلال الوطنى" التى راح ضحيتها العديد من شهداء الوطن على مدار ثلاثة أعوام، ونؤكد أننا لن نيأس وسنكمل مسيره شهداء الوطن حتى نحقق أهداف ثورتنا العظيمة رحم الله شهداء الوطن.. . الثورة مستمرة..المجد للشهداء".

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