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المياه الجوفية تهدد نفق المشاة بشبرا الخيمة

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المياه الجوفية تهدد نفق المشاة بشبرا الخيمة المياه الجوفية تهدد نفق المشاة بشبرا الخيمة

ما زال مسلسل الإهمال والاستهتار بحياة المواطنين مستمرًا فى حى غرب شبرا الخيمة، فعلى الرغم من استجابة المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لما نشرته "اليوم السابع" بعنوان "صرخة تلاميذ مدراس شبرا الخيمة لمحافظ القليوبية: أنقذنا من النفق الأيل للسقوط" وحضوره بنفسه للمنطقة والنزول داخل النفق بمفرده مبديًا استياءه من حالة النفق بسبب المياه الجوفية التى أغرقته وأصبح يهدد حياة المارة به بالموت وإصداره تكليفًا لرئيس الحى بسرعة ترميم النفق إلا أنه حتى الآن ما زال النفق غارفًا بالمياه الجوفية ويعانى تلاميذ المدارس والأهالى من صعوبة السير به خاصة وأن عرض النفق لا تتجاوز مساحته المتر فضلاً عن انتشار الباعة الجائلين بداخله ما يعوق حركة المواطنين وحدوث حالات تحرش به.

وقال الأهالى لـ"اليوم السابع" إنهم تقدموا بعدة شكاوى لمحافظ القليوبية ولرئيس حى غرب شبرا الخيمة إلا أنهما ضربا بشكواهم عرض الحائط ولم يتحرك أحد لعمل الصيانة اللازمة لذلك النفق الذى يوجد بجواره نفق أخر لا يفرق عنه فى شىء فهو الآخر أغرقته المياه الجوفية وينتظر سقوطه بين لحظة وأخرى على رءوسهم.

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