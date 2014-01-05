بالصور.. "حديد المصريين" تنتهى من توزيع 20 ألف بطانية

انتهت حملة حديد المصريين لمكافحة البرد والتى بدأت فى منتصف شهر ديسمبر الماضى بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، من توزيع 20 ألف بطانية.

واستهدفت الحملة عدة محافظات على رأسها بنى سويف والإسكندرية وبورسعيد والغربية والسويس.

وأكد عمرو الحملاوى نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع إدارات الدعم أنه بالتنسيق مع عدة جمعيات أهلية تم استهداف مجموعات من القرى الفقيرة بالمحافظات التى سبق ذكرها لتوزيع كميات البطاطين التى ساهمت بها مجموعة حديد المصريين.

وقال الحملاوى فى تصريحات له: "هذا واجب وفرض وطنى على كل القطاع الخاص فالمسئولية الاجتماعية لابد أن تكون ركن راسخ لدى الجميع حتى نتمكن من الإسراع فى تنمية ونهوض بلدنا ونحن فى حديد المصريين نشجع هذا الفكر وهذا المنهج".

وأضاف "الحملاوى" أن حديد المصريين فى طريقها لتأسيس كيان رسمى هدفه الأول والأخير خدمة المجتمع وتفعيل المسئولية المجتمعية التى نحملها على عاتقنا.

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