أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الفنانة يسرا: إعادة بناء التعليم أهم ما تحتاجه البلاد الآن

Google+ Print
الفنانة يسرا: إعادة بناء التعليم أهم ما تحتاجه البلاد الآن الفنانة يسرا: إعادة بناء التعليم أهم ما تحتاجه البلاد الآن

أكدت الفنانة يسرا أن إهمال الدولة ووزراء التعليم تطوير المنظومة كاملة على مر السنين، أدى إلى وجود حالة من التغيب من جانب المواطنين عن الأحداث المحيطة بهم.

وأكدت يسرا خلال اجتماع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والفنان محمد صبحى والمهندس سميح ساويرس لبحث بناء 3000 مدرسة خلال 3 سنوات ضرورة إعادة بناء التعليم لبناء أفراد قادرين على التغيير، ﻻفتة إلى أن دعم العملية التعليمية هم ما يمكن دعم البلاد به خلال تلك الفترة.

وناشدت الفنانة يسرا طلاب الجامعات والمدارس الخاصة التبرع بمبالغ رمزية لدعم مشروع إتاحة مدارس بالمناطق الفقيرة وتوفير مستوى ومضمون أفضل لجميع الطلاب.

لمزيد من التقارير..

"الداخلية": لن نسمح للإخوان بتعكير صفو الاحتفالات بأعياد الأقباط

"الأعلى للجامعات": منح رئيس الجامعة صلاحية فصل الطالب نهائيا

وزير الرى السودانى: جولة مفاوضات "رابعة" لوزراء مياه دول حوض النيل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365