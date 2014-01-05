الفنانة يسرا: إعادة بناء التعليم أهم ما تحتاجه البلاد الآن

أكدت الفنانة يسرا أن إهمال الدولة ووزراء التعليم تطوير المنظومة كاملة على مر السنين، أدى إلى وجود حالة من التغيب من جانب المواطنين عن الأحداث المحيطة بهم.

وأكدت يسرا خلال اجتماع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والفنان محمد صبحى والمهندس سميح ساويرس لبحث بناء 3000 مدرسة خلال 3 سنوات ضرورة إعادة بناء التعليم لبناء أفراد قادرين على التغيير، ﻻفتة إلى أن دعم العملية التعليمية هم ما يمكن دعم البلاد به خلال تلك الفترة.

وناشدت الفنانة يسرا طلاب الجامعات والمدارس الخاصة التبرع بمبالغ رمزية لدعم مشروع إتاحة مدارس بالمناطق الفقيرة وتوفير مستوى ومضمون أفضل لجميع الطلاب.

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