وزير التضامن وصباحى يشاركان "الدوبارة" فى الاحتفال بعيد الميلاد

قال الأب فوزى وهيب المسئول الإعلامى بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، إن الكنيسة نظمت مساء اليوم احتفالا بعيد الميلاد، فى ذكرى ميلاد المسيح، حيث استقبلت كنيسة قصر الدوبارة نخبة لامعة من رجال مصر الأوفياء من سياسيين وإعلاميين وفنانين وعامة الشعب ليشاركوا المسيحيين أعياد الميلاد.

وأضاف وهيب لـ"اليوم السابع" أن القس سامح موريس راعى الكنيسة ألقى عظته تحت عنوان سلام الله لبلادنا مصر سلاما مع الآخرين وسلاما مع النفس ورفع الجميع أعلام مصر داخل الكنيسة وهم يهتفون بارك بلادى.

حضر الاحتفالية أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، وأحمد المسلمانى المتحدث باسم الرئاسة، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، وهدى الصاوى عضو لجنة الخمسين لشئون الحريات، والمخرج خالد يوسف، وأحمد حرارة، وعديد من رجال الفكر والأدب المصرى.

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