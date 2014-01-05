المسلمانى والجبالى يحضران احتفالية كنيسة قصر الدوبارة بعيد الميلاد

انتهت منذ قليل احتفالية كنيسة قصر الدوبارة التى أقامتها الكنيسة اليوم احتفالاً بعيد الميلاد بدلاً من غدٍ الاثنين، وذلك لدواعٍ أمنية ولاستثمار اجتماع الصلاة الذى ينعقد كل أحد بالكنيسة فتم التجهيز لتحويله إلى احتفال بعيد الميلاد أيضًا.

حضر الاحتفالية العديد من المسئولين والشخصيات العامة مثل المستشارة تهانى الجبالى، وأحمد المسلمانى وخالد يوسف وزياد بهاء الدين وجورج إسحق.

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