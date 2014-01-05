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الكنيسة تعلن مواعيد استقبال البابا تواضروس للتهانى بعيد الميلاد

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الكنيسة تعلن مواعيد استقبال البابا تواضروس للتهانى بعيد الميلاد الكنيسة تعلن مواعيد استقبال البابا تواضروس للتهانى بعيد الميلاد

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مواعيد استقبال البابا تواضروس الثانى للتهنئة فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح الثلاثاء المقبل، سواء للمسئولين أو الكهنة والأساقفة.

وقالت الكنيسة فى بيان لها منذ قليل : " البابا تواضروس الثانى يلتقى بأبنائه الكهنة فى صباح يوم عيد الميلاد المجيد 7يناير 2014 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا ويستقبل المهنئين بالعيد من المسئولين والوزراء ورجال الدولة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة1.30 ظهرا ويبارك أبناءه من شعب الكنيسة من الساعة1.30 ظهرا حتى الساعة3.30 مساء ".

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