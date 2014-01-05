"المصريين الأحرار" ينتهى من وضع تصور لحل أزمة سد النهضة الإثيوبى

أعلن الدكتور محمود العلايلى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، عن انتهاء لجنة الرى بالحزب من عمل تصور كامل لحل مشكلة سد النهضة التى تقوم إثيوبيا بإنشائه هذه الأيام، موضحًا أن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى السابق وعضو اللجنة هو من أشرف على عمل هذا التصور، وساهم بخبرته الكبيرة فى عمل ذلك الملف.

وأشار العلايلى فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" إلى إن حزب المصريين الأحرار سيقدم ذلك المشروع، للحكومة خلال أيام بعد إعادة صياغة بعض النقاط، مؤكدًا أن حل أزمة السد تعتمد على الحكومة أكثر من الأحزاب.

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