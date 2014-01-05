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ريال مدريد يكرم الأسطورة مارادونا

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ريال مدريد يكرم الأسطورة مارادونا ريال مدريد يكرم الأسطورة مارادونا

ماردونا

 

قرر نادي ريال مدريد الإسباني تكريم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في حدث احتفالي ينظم في شهر (فبراير) أو (مارس).
> جاءت فكرة حفل التكريم من مسؤول العلاقات العامة بالنادي الملكي ريكي كاستيانوس، الصديق المقرب من مارادونا.
> ولم يعلن عن موعد محدد للحفل أو عن فقراته، لكن ريال مدريد ينوي دعوة أسطورته الأرجنتيني الفريدو دي ستيفانو، ومغني الفلامنكو الإسباني الشهير دييغو السيغالا، أحد أشد المعجبين بمارادونا.
> كما يحظى الحفل بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رشحه مارادونا أخيراً للفوز بالكرة الذهبية على حساب مواطنه ليونيل ميسي.

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