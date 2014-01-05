ريال مدريد يكرم الأسطورة مارادونا

قرر نادي ريال مدريد الإسباني تكريم أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في حدث احتفالي ينظم في شهر (فبراير) أو (مارس).

> جاءت فكرة حفل التكريم من مسؤول العلاقات العامة بالنادي الملكي ريكي كاستيانوس، الصديق المقرب من مارادونا.

> ولم يعلن عن موعد محدد للحفل أو عن فقراته، لكن ريال مدريد ينوي دعوة أسطورته الأرجنتيني الفريدو دي ستيفانو، ومغني الفلامنكو الإسباني الشهير دييغو السيغالا، أحد أشد المعجبين بمارادونا.

> كما يحظى الحفل بتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رشحه مارادونا أخيراً للفوز بالكرة الذهبية على حساب مواطنه ليونيل ميسي.