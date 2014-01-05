مسلحون يطلقون النار أمام البرلمان الليبى أثناء انعقاد الجلسة المسائية

أطلقت مجموعة مسلحة النار أمام المؤتمر الوطنى العام الليبى "البرلمان"، خلال انعقاد الجلسة المسائية، اليوم الأحد، ما أدى إلى إلغائها.

وذكرت مصادر أمنية، أن مجموعة مسلحة أطلقت النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة أمام مبنى المؤتمر الوطنى العام "البرلمان"، فيما طلب من الأعضاء مغادرة المبنى بهدوء بعد رفع انعقاد الجلسة.

وقامت قوات الأمن برئاسة المؤتمر بإبعاد الآليات التى تقدمت نحو المبنى، وأمّنت خروج الأعضاء من البوابتين مجمع القاعات.

كان المؤتمر الوطن العام قد ناقش فى جلسته الصباحية مذكرة مقدمة من 72 عضوًا لحجب الثقة عن رئيس الوزراء، على زيدان، وتشكيل حكومة إنقاذ.

يشار إلى أن المؤتمر الوطنى العام الليبى، أرجأ اليوم الأحد، التصويت على سحب الثقة من الحكومة المؤقتة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى.