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مسئولون أردنيون وأمميون يبحثون سبل تلبية احتياجات لاجئى سوريا

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مسئولون أردنيون وأمميون يبحثون سبل تلبية احتياجات لاجئى سوريا مسئولون أردنيون وأمميون يبحثون سبل تلبية احتياجات لاجئى سوريا

بحث مسئولون أردنيون وأمميون، اليوم الأحد، سبل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين بالأردن خلال المرحلة الحالية، وحتى عودتهم إلى وطنهم.

وجاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها منتدى تطوير السياسات الاقتصادية بمقر ملتقى "طلال أبو غزالة المعرفى" بالعاصمة عمان، اليوم الأحد، بحسب مشاركين فى المنتدى.

وملتقى طلال أبو غزالة المعرفى يمثل منبرًا للحوار وتبادل الأفكار والخبرات بين صانعى القرار والقادة، بحسب موقع الملتقى على الإنترنت، ولفت مشاركون بالمنتدى إلى أنه ناقش أيضا سبل رسم خطة إستراتيجية لعودة آمنة للاجئين السوريين فى الأردن إلى بلادهم، حال حل الأزمة السورية.

ووفقا لذات المصادر، تحدث فى الاجتماع الذى عُقد برئاسة طلال أبو غزالة، رئيس الملتقى، كل من إبراهيم سيف، وزير التخطيط، وعبد الله الدردرى، مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة فى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" تابعة للأمم المتحدة، وإيمان أبو عطا، مدير جمعية التغيير الاجتماعى، من خلال التعليم فى الشرق الأوسط "غير حكومية ومقرّها لندن"، وسيمونا مارنشيو من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ولم تعلن المصادر عن مزيد من التفصايل عما دار فى الاجتماع.
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