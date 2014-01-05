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"الجبهة الإسلامية" السورية المعارضة تعلن المشاركة فى القتال ضد "داعش"

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"الجبهة الإسلامية" السورية المعارضة تعلن المشاركة فى القتال ضد "داعش" "الجبهة الإسلامية" السورية المعارضة تعلن المشاركة فى القتال ضد "داعش"

أعلنت "الجبهة الإسلامية" السورية المعارضة التى تقاتل النظام السورى فى بيان اليوم الأحد، أنها تشارك فى المعارك الدائرة فى شمال سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش"، بعد أن اتهمت هذا التنظيم بالاعتداء عليها.

وجاء فى بيان صادر عن الجبهة التى تضم سبعة تنظيمات إسلامية غير أصولية ردا على بيان للدولة الإسلامية اتهم القوى المناهضة لها بملاحقة "المهاجرين"، فى إشارة الى المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون فى صفوفها "نحن نقاتل من بدأنا بالقتال واعتدى علينا ودفعا للصائل ممن كان سواء من الأنصار أم من المهاجرين".

وتابع البيان "لا نقبل ان يختزل الجهاد بفصيل واحد"، فى إشارة الى داعش "ولا نقبل من اى فصيل التكنى باسم الدولة وذلك لان قيام الدولة يحتاج شروطا لقيامها وليس كلمة ملقاة".

وابرز التنظيمات التى تتشكل منها الجبهة الإسلامية هى "جيش الإسلام" و"لواء التوحيد" و"أحرار الشام" ،وتابع البيان "لا نقبل هذه الفقاعة الإعلامية التى أطلقت حول المهاجرين لصرف النظر عن الأخطاء الرئيسية" التى ارتكبها تنظيم "داعش" .

وكانت "جبهة ثوار سوريا" التى تشكلت الشهر الماضى وتضم 15 كتيبة ولواء تابعا للجيش السورى الحر أصدرت بيانا أمس السبت دعت فيه "منتسبى داعش من السوريين الى تسليم أسلحتهم الى اقرب مقر تابع لجبهة ثوار سوريا وإعلان تبرئتهم من داعش".

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