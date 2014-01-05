رغم الرباعية .. تاتا: لم نقدم أفضل ما لدينا حتى الآن

برشلونة، (إفي): اعتبر المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو أن الفريق على الرغم من الفوز على التشي اليوم برباعية نظيفة بالجولة الـ18 من الليجا، لم يقدم أفضل ما لديه.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي عقب المباراة "الفريق في وضع ومستوى جيد، ولكن لم نقدم أفضل ما لدينا حتى الآن".

وأعرب المدرب عن سعادته بترجمة "مجهود" كل من التشيلي أليكسيس سانشيز والإسباني بدرو رودريجز لأهداف، معتبرا هذا الأمر بمثابة "جائزة" لكل ما يقوما به.

وسجل أليكسيس ثلاثة أهداف "هاتريك" فيما أحرز بدرو هدف وصنع آخر.

وأشار المدرب إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عما سيحدث في مباراة أتلتيكو مدريد بالجولة المقبلة بالليجا يوم 11 من الشهر الجاري بملعب فيسنتي كالديرون.

وأردف مارتينو "حقيقة أنا لم أحدد في الأساس الفريق الذي سيلعب أمام خيتافي"، يوم 8 الجاري بذهاب ثمن نهائي كأس الملك.

ولم يشر المدرب إلى اذا ما كان الأرجنتيني ليونيل ميسي العائد من الاصابة سيكون جاهزا لمباراة أتلتيكو أم لا حيث أكمل "من الناحية الذهنية هو مستعد، ولكن لن ندفع بأحد لم يتعاف بشكل كامل".

واعتبر مارتينو أن عودة ميسي لن تضع لاعبين مثل أليكسيس وبدرو في الظل حيث أضاف "لا يمكن التفكير في أن عودة أفضل لاعب بالعالم ستضر بالبقية، بل على العكس سنصبح أفضل".