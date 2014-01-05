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بالصور| سيارة 2025 لمرسيدس بنز.. جولة أسطورية في عالم المستقبل

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بالصور| سيارة 2025 لمرسيدس بنز.. جولة أسطورية في عالم المستقبل بالصور| سيارة 2025 لمرسيدس بنز.. جولة أسطورية في عالم المستقبل

كتب : أحمد فتوح الأحد 05-01-2014 19:41

تشارك "مرسيدس بنز" في احتفالات العام الجديد، حيث قررت أن تعاود عرض سيارتها الهيدروجينية الفائقة "F125 2025".

والسيارة "F125 2025" تعبر عن رؤية مرسيدس بنز لما ستكون عليه سياراتها الفاخرة خلال عام 2025، وكل جزء منها مليء بأفكار مبتكرة مصممة لتأخذ مفهوم السيارات المريحة التي تتجاوز عام 2025.

وتتمتع سيارة مرسيدس بنز f125 بالقوة الكبيرة في محركها والأناقة في التصميم الداخلي والخارجي، حيث تحتوي على سقف مميز، مع أعلى مستويات الأمانة والسلامة على الطريق كعادة سيارات مرسيدس بنز، وتضم f125 كماليات وإكسسورات جديدة تدفعك دفعًا لتكون هذه السيارة من أول اختيارتك.

فمن حيث الحجم، تصغر f125 من مثيلتها C- Class، كما أن هذه السيارة الهجينة العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية مزودة ببطاريات جديدة من "الليثيوم - سولفور"، بعكس بطاريات "الليثيوم - أيون" المتوفرة في معظم السيارات التجريبية المنافسة.

وإلى جانب تلك البطاريات زودت السيارة بخزان هيدروجين وأربعة محركات كهربائية بقوة إجمالية 308 حصان، مما يجعلها تستطيع الوصول إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 4.9 ثانية، وإلى سرعة قصوى 220 كم في الساعة.

أيضًا بفضل بطارية هذه السيارة فإنها تستطيع السير لمسافة 50 كم دون الحاجة إلى استخدام الوقود الهيدروجيني كمصدر للطاقة؛ لأنه يحافظ على البيئة ولا يصدر أي غازات سامة على الإطلاق، كما أنه يولد طاقة عالية يجعلها تتمكن من السير لمسافة 1000 كم إضافية.

ومع كل هذه المميزات يأتي العنصر الرئيسي في هذه السيارة، وهو سعرها، حيث إنه سيكون بحدود 30,000 دولار فقط، ويتوقع أن تكون أقل من هذا السعر أيضًا.

باختصار.. تعتبر F125 رحلة عبر عالم رائع، بهيكلها خفيف الوزن ومفاهيم التشغيل التجريبي والتكنولوجيا المبتكرة ومحركها المصمم بلغة جديدة.

جدير بالذكر أن F125 2025 حققت أول ظهور علني بمعرض فرانكفورت الدولي للسيارات في 2011.

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DMC

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