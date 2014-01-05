بالصور.. مساعد وزير الداخلية يتفقد خدمات الكنائس بالإسماعيلية

قام اللواء محمد عيد مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة بالمرور اليوم على جميع الخدمات الموجودة على الكنائس والمنشآت الشرطية والحكومية على مستوى مديرية أمن الإسماعيلية، وأجرى لها عملية تنشيطية .

وأكد اللواء محمد عيد فى تصريح لـ" اليوم السابع "أنه يقوم يوميا بالمرور على مديريات الأمن المختلفة التابعة له، وهى مديريات أمن السويس والإسماعيلية وبورسعيد تزامنا مع أعياد الأخوة المسيحيين وقرب الاستفتاء على الدستور.

وأضاف مساعد الوزير أنه لابد أن يقف كل فرد من أفراد الشرطة فى خدمته يقظا للحفاظ على المنشأة التى يحرسها.

جدير بالذكر أن اللواء محمد عيد قام مساء اليوم الأحد بزيارة مفاجئة لقسم شرطة ثانى الإسماعيلية للاطمئنان على سير العملية الشرطية داخل القسم وتقديم الخدمات للمواطنين، ولاحظ مساعد الوزير أن قسم ثان مثال للانضباط الشرطى حيث استقبله بالقسم العميد ياسر الحفناوى مأمور القسم والمقدم أحمد الصغير رئيس مباحث القسم ثم قام بمرور مفاجئ على أحد سيارات المطافى وطلب من طاقمها تشغيل السيارة والسرينة وبالفعل تم التشغيل وقدم لهم الشكر .

رافق اللواء محمد عيد فى جولة المرور على الخدمات والمنشات اللواء توفيق جمعة مساعد مدير امن الإسماعيلية والمقدم محمد واكد مدير مكتب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة .

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