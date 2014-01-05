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بالصور.. بدء مؤتمر حزب النور بالبحيرة لدعم الدستور

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وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأ منذ قليل حزب النور، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد الدستور الجديد، وذلك بمجمع دمنهور الثقافى بالبحيرة، بمشاركة الدكتور يونس مخيون، والدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، والدكتور جلال مرة، نائب رئيس حزب النور، والشيخ حسن عمر، النائب البرلمانى السابق، ونادر بكار، مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام، بالإضافة إلى العديد من قيادات الدعوة السلفية والأجهزة التنفيذية.


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