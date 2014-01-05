مستفيدو إبنى بيتك يطالبون وزارة الاسكان بالسماح لهم ببيع منازلهم

حصلوا على اراضى مدعومة من الدولة

كتب : أحمد مصطفى الأحد 05-01-2014 20:02

طالب المستفيدون بمشروع "إبنى بيتك" وزارة الاسكان بفك الحظر على البيع لبيوتهم التى بنوها على أراضى مدعومة من الدولة في كل المدن الجديدة ، ونقل الملكية دون شروط ،نظير ان يسدد المشترى مبلغ خمسة الاف جنية لجهاز المدينة ، ومنع من حصل على ارض بمشروع ابنى بيتك في المدن الجديدة من الدخول في قرعة الاراضى التى تعلن عنها وزارة الاسكان مستقبلاً.

قال طه جادو رئيس جمعية ابنى بيتك ان مطالبهم تعكس مطالب الكثير من المستفيدين الذين قام بعضهم بالفعل ببيع منزله بعقود غير مسجلة ولم تستفد منها الدولة اى شىء، مقابل ان موافقة الدولة على فتح الباب امام البيع الشرعى والقانونى سيدر ملايين الجنيهات لخزينة الدولة ،يمكنها من تمويل توصيل المرافق والخدمات بالمدن الجديدة، التى لا تجد الدولة التمويل الكافى لها.

يذكر ان مستفيدو ابنى بيتك قد حصلوا على اراضى مدعومة من الدولة بنظام القرعة العلنية، ووفرت لهم الدولة دعماً مالياً لمساعدتهم في تمويل بناء منازلهم، في الفترة ما بين 2007 الى 2010،ضمن مشروع الاسكانى القومى احد محاور البرنامج الانتخابى للرئيس الاسبق حسنى مبارك، ويحظر القانون على المستفيدين من المشروع بيع المنازل لأى جهة او فرد بأعتبارهم حصلوا على تلك الاراضى بغرض السكن وليس الإستثمار.