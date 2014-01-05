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الشرطة التشيكية : العثور على 12 قطعة سلاح فى منزل السفير الفلسطينى

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الشرطة التشيكية : العثور على 12 قطعة سلاح فى منزل السفير الفلسطينى الشرطة التشيكية : العثور على 12 قطعة سلاح فى منزل السفير الفلسطينى

قال مسئول فى الشرطة التشيكية الأحد، إنه تم العثور على 12 قطعة سلاح بينها رشاشات ومسدسات، فى مسكن سفير السلطة الفلسطينية فى براغ جمال الجمل الذى قتل الأربعاء جراء انفجار.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن المسئول بالشرطة التشيكية أن من بين الأسلحة التى تم العثور عليها أسلحة غير مسجلة، ورفض قائد الشرطة التشيكية تقديم مزيد من التوضيحات حول الأسلحة التى تم العثور عليها فى مسكن السفير الفلسطينى.

وتواصل الشرطة التشيكية تحقيقها بالتعاون مع خبراء فلسطينيين، ومن المقرر نقل جثة السفير الفلسطينى الاثنين إلى الأراضى الفلسطينية بحسب تصريح ابنته التى اعترضت على الرواية الرسمية ولمحت إلى احتمال تعرض والدها لاعتداء.

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