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وكيل مدافع إنتر ميلان ينفي عودته لتشيلسي

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وكيل مدافع إنتر ميلان ينفي عودته لتشيلسي وكيل مدافع إنتر ميلان ينفي عودته لتشيلسي

ميلانو / أ ش أ / نفى وكيل اللاعب البرازيلي والاس قلب دفاع تشيلسي الإنجليزي والمعار حاليًا لنادي إنتر ميلان الأنباء التي تتردد عن قرب عودته إلى إنجلترا، مؤكدًا أنه سوف يستمر في إيطاليا حتى نهاية الموسم.

وقد ترددت مؤخرًا الكثير من الشائعات حول أن البرازيلي والاس الذي يبلغ من العمر 19 عامًا سوف يعود في يناير الحالي إلى تشيلسي على الرغم من أنه مازال يتبقى له ستة أشهر في فترة إعارته للانتر والتي تمتد لمدة عام.

ورغم أن "سكاي سبورت" إيطاليا أكدت في وقت سابق أن والاس في طريق عودته إلى ستامفورد بريدج إلا أن وكيل اللاعب فريدريكو مورايس نفى ذلك تماما.

وقال مورايس في تصريحات أدلى بها "أن هذا ليس صحيحا كما أننا لم نتلق أي اتصالات من تشيلسي ولذا فإنني أؤكد أن والاس سوف يبقى في الانتر حتى نهاية الموسم" .

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