فينجر: والكوت قادر على تعويض غياب جيرو

لندن /أ ش أ/ أكد المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي أرسين فينجر أن ثيو والكوت قادر على قيادة خط هجوم المدفعجية وأن يعوض النقص الذي سيعاني منه الفريق في ظل غياب المهاجم الأساسي أوليفر جيرو.

وقال فينجر "إننى معجب بأداء ثيو حيث أنه يتسم بالكثير من الالتزام والروح القتالية كما أننى أرى أن مستواه وقدرته على القيام بالمهام الهجومية تتحسن من مباراة إلى أخرى ولذا فإنني أتصور أنه سيصبح خطيرًا للغاية في هذا المركز".

وكان والكوت قد تعرض لإصابة طفيفة في ركبته في مباراة أرسنال السبت أمام توتنام في كأس الاتحاد الإنجليزي باستاد الإمارات والتي انتهت بفوز المدفعجية بهدفين مقابل لا شئ .