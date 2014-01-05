أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فينجر: والكوت قادر على تعويض غياب جيرو

Google+ Print
فينجر: والكوت قادر على تعويض غياب جيرو فينجر: والكوت قادر على تعويض غياب جيرو

لندن /أ ش أ/ أكد المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي أرسين فينجر أن ثيو والكوت قادر على قيادة خط هجوم المدفعجية وأن يعوض النقص الذي سيعاني منه الفريق في ظل غياب المهاجم الأساسي أوليفر جيرو.

وقال فينجر "إننى معجب بأداء ثيو حيث أنه يتسم بالكثير من الالتزام والروح القتالية كما أننى أرى أن مستواه وقدرته على القيام بالمهام الهجومية تتحسن من مباراة إلى أخرى ولذا فإنني أتصور أنه سيصبح خطيرًا للغاية في هذا المركز".

وكان والكوت قد تعرض لإصابة طفيفة في ركبته في مباراة أرسنال السبت أمام توتنام في كأس الاتحاد الإنجليزي باستاد الإمارات والتي انتهت بفوز المدفعجية بهدفين مقابل لا شئ .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع