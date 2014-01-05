البرعي في افتتاح معرض الأسر المنتجة: المعرض يخدم 42 ألف أسرة

كتب : فاطمة النشابي الأحد 05-01-2014 18:30

أكد أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أثناء افتتاحه لمعرض الأسر المنتجة، أن المعرض يخدم 42 ألف أسرة، ويقدم أكثر من 50 منتجًا منها منتجات الأقمشة والغزل والنسيج، ومنتجات نحاسية وأخرى رملية تأتي من الوادي الجديد.

وأضاف البرعي خلال حواره لاستوديو بث مباشر على "cbc 2"، أن موضوع القروض وإعادتها يسير بشكل جيد، ولم يتعرض المقترضون لأية مشاكل حتى الآن.

وذكر أن الوزارة هي من تقوم باختيار مكان المعرض، وهي من تتحمل تكاليفه كاملة، مشيرًا إلى أن المعرض كان يقام مرتين في العام، وبعد نجاحه أصبح يقام ثلاث مرات سنويًا.