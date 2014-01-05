شريف عامر ينفي استضافة سوزان مبارك على «MBC مصر»

قال الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر»، الذي يذاع على قناة MBC مصر، إنه لا صحة لأي أخبار عن تصوير أو إذاعة حلقات مع أي شخصيات مرتبطة بنظام سابق أو أسبق، موضحًا أن الإعلان والتنويه مسؤولية المؤسسة التي يعمل بها، في إشارة منه إلى الأنباء التي ترددت حول استضافته لسوزان مبارك، حرم رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك، في برنامجه.

وأضاف «عامر» عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، : «هذه لا أيام ثورة، ولا ثورة مضادة، ولا انقلاب، ولا أي حاجة، هذه أيام الجنون، وسأعود لتذكير نفسي وغيري، بأن الرجل من يحتفظ بعقله عندما يفقده».

وتابع: «كل طرف في مصر الآن يحاول إعادة جزء مفضل من زمنه المفقود، هذا ببساطة هو المستحيل بعينه».