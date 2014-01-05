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حبس 9 من الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف بقنا‎

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حبس 9 من الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف بقنا‎ حبس 9 من الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف بقنا‎

النيابة

 

قررت النيابة الكلية بمحافظة قنا برئاسة محمد التاجى مدير النيابة حبس 9 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف والدعوة للتظاهر وقلب نظام الحكم.
> كانت الأجهزة الأمنية بقنا قد ألقت القبض على كلا من ( أحمد . أ . د ) ،و( أحمد . ع . أ) ، و(ممدوح . ز . أ ) ، و(أحمد . ع . م ) ، و(محمد . م . خ ) ، و(جلال . م . س )، و(رفعت . ع . س ) ، و(هاني . ش . م ) ، و(خالد . أ ) ، من عناصر الإخوان المحظورة بمركز فرشوط لإتهامهم بالتحريض على العنف والدعوة للتظاهر وقلب نظام الحكم فتم إحالتهم للنيابة العامة فقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

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