"وزير الزراعة": قرار منع ذبح "البتلو" سيوفر 200 ألف رأس سنويًا

كتب : محمد شريف منذ 6 دقائق

أكد أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، أن القرار الصادر القاضي بمنع ذبح البتلو، سيوفر 200 ألف رأس سنويًا.

وشدد أبو حديد، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "بث مباشر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالرحمن، على أن هذا القرار يدعم الحكومة بشكل كبير، ويوفر استيراد نصف كمية اللحوم، قائلا: "في غضون 3 سنوات سنوفر معظم الكمية التي نستوردها من الرؤوس".

وأوضح الوزير، أن من يستخدم لحوم البتلو فئة قليلة في المجتمع، ولها قدرة شرائية عالية على هذا النوع من اللحوم.

واعترف أبو حديد، أن قرار حظر ذبح البتلو في غير توقيته، لكنه يعود بفوائد كبيرة على الحكومة والاقتصاد.

وأشار الوزير، إلى أنه يستوجب على فئة الجزارين مساعدة الحكومة في تطبيق هذا القرار، وعدم ذبح البتلو إطلاقًا، حتى تستطيع الحكومة تقليل الاستيراد من الخارج، وصولًا للاكتفاء الذاتي من اللحوم، مؤكدا أن عدم تطبيق القرار سيكون له جوانب سلبية على فئة الجزارين والحكومة، وسيضاعف الاستيراد.