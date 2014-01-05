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بالصور .. قبيلة الدواغرة تبارك الدستور فى مؤتمر حاشد بسيناء

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انتهت قبل قليل فعاليات المؤتمر الشعبى الذى نظمته قبيلة الدواغرة بشمال سيناء فى قرية السادات غرب العريش، بحضور قيادات مدينة بئر العبد التنفيذية والشعبية والسياسية وقيادات حزب النور بالمحافظة وممثلين عن قبائل المنطقة ومسعد أبوفجر عضو لجنة الخمسين.

شارك فى المؤتمر نحو 3 آلاف شخص من أبناء القبيلة، والذين احتشدوا لمدة 5 ساعات متواصلة فى منطقة صحرواية، وقامت قوات أمنية بتأمين فعاليات المؤتمر، إضافة إلى قيام شباب من القبيلة بعملية التأمين والتنظيم.

وأعلن أبناء القبيلة أنهم سيخرجون فى يوم الاستفتاء ويقولون نعم للدستور ، وأنهم يباركون خريطة الطريق.

وقال سلامة الرقيعى عضو مجلس الشعب السابق وأحد كبار القبيلة ورموزها، أنهم بقناعة كاملة يؤيدون الدستور لأنهم يرون فيه المخرج لما تعانيه البلاد.

وأضاف أن أبناء سيناء يجلون ويقدرون دور القوات المسلحة ورجالها على أرض سيناء.
>تخلل المؤتمر كلمات لرموز قبلية بالمنطقة وقصائد شعر لشعراء القبيلة باللهجة البدوية الصرفة ، وقام أطفال صغار وكبار سن برفع اعلام ولافتات تؤكد بالتصويت بنعم على الدستور ، وحمل آخرون لافتات تؤيد ترشيح " السيسى " رئيسا للجمهورية.

ويعد هذا المؤتمر أول مؤتمر شعبى فى سيناء بشأن الدستور يحظى بحشد شعبى وتأييد من قبيلة بأكملها.

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