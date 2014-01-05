اليمن ترفض تسليم “الحميقاني” المتهم بتمويل القاعدة

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفض بلاده تسليم عبد الوهاب الحميقاني المتهم من قبل الخزانة الامريكية بدعم الارهاب وتمويل تنظيم (القاعدة ) مالياً، ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ( سبأ)عن هادي قوله خلال لقاء بممثلي ملتقى تضامني مع الحميقاني قوله ” الحكومة سلمت وزارة الخزانة الأمريكية رسالة استنكار للاتهام “.

> وأضاف “إذا كان هناك أي اتهام لأي مواطن يمني فعليهم رفعه إلى القضاء اليمني وسيحاكم وفقا للقانون اليمنية كونه المخول دون غيره”، وأدرجت واشنطن أمين عام حزب الرشاد السلفي عبد الوهاب الحميقاني في القائمة السوداء لداعمي الإرهاب في العالم في ديسمبر الماضي.

> وطالبت السلطات اليمنية، امس السبت، من واشنطن تقديم حيثيات القرار الذي استندت إليه في فرض عقوبات مالية على الحميقاني بتهم تمويل للإرهاب أو تلقي دعم من منظمات محظورة دوليا، وكانت الخزانة الاميركية اعلنت في ديسمبر ادراج عبدالوهاب الحميقاني على قائمة داعمي تنظيم القاعدة مالياً.

> وسبق للخزانة الامريكية إدراج اسم رجل الدين اليمني المتشدد عبد المجيد الزنداني في منتصف 2004 كأحد اهم المطلوبين بتهم تمويل الارهاب مع 19 شخصية اخرى .