أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اليمن ترفض تسليم “الحميقاني” المتهم بتمويل القاعدة

Google+ Print
اليمن ترفض تسليم “الحميقاني” المتهم بتمويل القاعدة اليمن ترفض تسليم “الحميقاني” المتهم بتمويل القاعدة

عبدالوهاب الحميقاني

 

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفض بلاده تسليم عبد الوهاب الحميقاني المتهم من قبل الخزانة الامريكية بدعم الارهاب وتمويل تنظيم (القاعدة ) مالياً، ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ( سبأ)عن هادي قوله خلال لقاء بممثلي ملتقى تضامني مع الحميقاني قوله ” سلمت وزارة الخزانة الأمريكية رسالة استنكار للاتهام “.
> وأضاف “إذا كان هناك أي اتهام لأي مواطن يمني فعليهم رفعه إلى القضاء اليمني وسيحاكم وفقا للقانون اليمنية كونه المخول دون غيره”، وأدرجت واشنطن أمين عام حزب الرشاد السلفي عبد الوهاب الحميقاني في القائمة السوداء لداعمي الإرهاب في العالم في ديسمبر الماضي.
> وطالبت السلطات اليمنية، امس السبت، من واشنطن تقديم حيثيات القرار الذي استندت إليه في فرض عقوبات مالية على الحميقاني بتهم تمويل للإرهاب أو تلقي دعم من منظمات محظورة دوليا، وكانت الخزانة الاميركية اعلنت في ديسمبر  ادراج عبدالوهاب الحميقاني على قائمة داعمي تنظيم القاعدة مالياً.
> وسبق للخزانة الامريكية إدراج اسم رجل الدين اليمني المتشدد عبد المجيد الزنداني في منتصف 2004 كأحد اهم المطلوبين بتهم تمويل الارهاب مع 19 شخصية اخرى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج