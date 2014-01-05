تشيلسي يفوز على كاونتي بهدفين ويتأهل للدور السادس عشر لكأس إنجلترا

أفلت تشيلسي من كمين مضيفه ديربي كاونتي بهدفين في الشوط الثاني ولحق بقافلة المتأهلين إلى دور الستة عشر لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بالتغلب على مضيفه ديربي كاونتي 2/صفر اليوم الأحد في دور ال32 للبطولة.

وسجل جيمي باترسون ثلاثة أهداف (هاتريك) في الشوط الثاني ليقود نوتنجهام فوريست إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل حيث أطاح بفريق ويستهام من البطولة بالتغلب عليه 5/صفر اليوم كما تأهل سندرلاند لدور الستة عشر بتغلبه على كارلسلي 3/1 في مباراة أخرى اليوم.

وانتهى الشوط الأول من لقاء ديربي كاونتي وتشيلسي بالتعادل السلبي ثم حقق الضيوف الفوز الثمين في الشوط الثاني بهدفين سجلهما النيجيري جون أوبي ميكيل والبرازيلي أوسكار دوس سانتوس في الدقيقتين 66 و71 ليعبر تشيلسي لدور الستة عشر للبطولة.

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