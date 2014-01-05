السعودية وسنغافورة يوقعان اتفاقية لتطوير التعليم

وقعت شركة "تطوير" للخدمات التعليمية المنفذ الحصرى لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام مع المعهد السنغافورى الوطنى "NIE" مذكرة تفاهم اليوم فى الرياض لوضع خطة شاملة لمعالجة احتياجات التطوير المهنى ومبادرات تطوير التعليم فى المملكة العربية السعودية.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة تطوير للخدمات التعليمية المشرف العام على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام الدكتور على بن صدّيق الحكمي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتى ضمن جهود الشركة لفتح مجالات واسعة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، وتخدم الجهود الرامية إلى تأهيل وتطوير القيادات المدرسية فى المملكة، مع ضمان الحصول على أعلى معايير الجودة فى التعليم، كما تشكل هذه الاتفاقية بداية حوار رسمى بين الجانبين وكشف فرص التعاون الممكنة مستقبلاً.

وأضاف أن التوقيع مع "NIE" وهوأحد أقوى المعاهد فى العالم لتأهيل القيادات المدرسية، سيركز على العمل معًا لتصميم وتنفيذ حلول تعليمية عالية الجودة، تهدف إلى بناء الاتجاهات وبعض المهارات لدى القيادات المدرسية، من خلال موضوعات أبرزها قيادة الذات، قيادة التغيير، قيادة التخطيط، قيادة الموارد، قيادة الشراكة المجتمعية، قيادة عمليات الجودة الشاملة، قيادة عمليات التقويم الذاتي، قيادة المجتمع المهني، قيادة التعليم والتعلم.

من جانبه، أوضح مدير المعهد السنغافورى الوطنى "NIE" البروفيسور لى سينج كونج أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة فى مسيرة الطرفين، وتهدف بشكل أساس إلى تطوير التعليم والتدريس والسعى إلى إيجاد تعليم أفضل للمتعلمين. وبناء شراكة مثمرة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، بما يعود بالفائدة على التعليم فى المملكة العربية السعودية.

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