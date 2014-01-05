مفوضية شئون اللاجئين الأممية تندد بمعاملة إسرائيل مع طالبى اللجوء

نددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بالسياسات والأساليب التى تتبعها الحكومة الإسرائيلية فى تعاملها مع اللاجئين وطالبى اللجوء إليها.

واتهمت المفوضية الأممية فى بيان أصدرته اليوم الأحد إسرائيل بنشر الفوضى وترهيب اللاجئين الأفارقة، منددة بطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع اللاجئين.

وطالبت المفوضية الأممية حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تل أبيب بالتوقف عن معاملة طالبى اللجوء كمتسللين، مشددة على ضرورة دراسة طلبات اللجوء أولا ومنحهم حق الحماية الدولية.

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