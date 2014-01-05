اليمن يقرر بيع 3.250 مليون برميل نفط فى مارس

قالت حكومة اليمن، اليوم الأحد، إن اللجنة العليا لتسويق النفط الخام أقرت بيع 3.250 مليون برميل من النفط فى مارس المقبل. وجاء قرار اللجنة فى اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة.

وذكرت الحكومة، فى بيان لها، أن اللجنة أقرت بيع الكمية المتاحة من خام المسيلة، والمحددة بواقع 1.650 مليون برميل بسعر برنت زائدا ثلاثة دولارات وسنتا للبرميل، بحسب أفضل عرض من الشركات المتنافسة على الشراء، والمقدم من شركة يونيبك بريطانيا لإجمالى الكمية.

وأقرت لجنة التسويق بيع إجمالى الكميات المتاحة من خام مأرب والمقدرة عند 1.600 مليون برميل إلى شركة مصافى عدن، وهى كمية مخصصة للاستهلاك المحلى وبسعر برنت دون علاوة أو خصم.

واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حاليا بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 400 ألف برميل يوميا فى السنوات السابقة.

> ولدى اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل فى أول يناير 2013 وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتشكل حصة صادرات الخام التى تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالى صادرات البلاد و30 % من الناتج المحلى الإجمالى.

للمزيد من الاخبار الاقتصادية

>"التخطيط": إعداد خطة التنمية الاقتصادية الجديدة لعرضها على البرلمان

ارتفاع الدين الحكومى الكورى الجنوبى بوتيرة مقلقة

الثلاثاء المقبل.. الرياض تستضيف الاجتماع الـ73 لمجموعة "العون العربى"