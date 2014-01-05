أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

أحمد الوكيل:العلاقات الاقتصادية بين مصروقطر لن تتأثر بالتوتر السياسى

Google+ Print
أحمد الوكيل:العلاقات الاقتصادية بين مصروقطر لن تتأثر بالتوتر السياسى أحمد الوكيل:العلاقات الاقتصادية بين مصروقطر لن تتأثر بالتوتر السياسى

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا مساس بالاستثمارات القطرية والتبادل التجارى بين وقطر، مطالبا بضرورة الفصل بين النزاع فى الأوضاع السياسية، بعيدا عن الاقتصاد.

وأضاف الوكيل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أننا لابد أن نحافظ على الأوضاع بين البلدين لاستمرار المصالح المصرية القطرية، خاصة للحفاظ على أوضاع العاملين المصريين فى مصر والمشروعات المصرية القائمة هناك، إضافة إلى أن هناك استثمارات قطرية فى مصر لا يمكن للسوق المحلى أن يخسرها.

وأشار الوكيل إلى أن الاختلاف السياسى لا يجب أن يؤثر على المصالح المشتركة بين الدول، فالمصالح ليس لها دين أو جنسية ولا تنتمى لأى مسارات سياسية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا