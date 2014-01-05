أحمد الوكيل:العلاقات الاقتصادية بين مصروقطر لن تتأثر بالتوتر السياسى

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا مساس بالاستثمارات القطرية والتبادل التجارى بين مصر وقطر، مطالبا بضرورة الفصل بين النزاع فى الأوضاع السياسية، بعيدا عن الاقتصاد.

وأضاف الوكيل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أننا لابد أن نحافظ على الأوضاع بين البلدين لاستمرار المصالح المصرية القطرية، خاصة للحفاظ على أوضاع العاملين المصريين فى مصر والمشروعات المصرية القائمة هناك، إضافة إلى أن هناك استثمارات قطرية فى مصر لا يمكن للسوق المحلى أن يخسرها.

وأشار الوكيل إلى أن الاختلاف السياسى لا يجب أن يؤثر على المصالح المشتركة بين الدول، فالمصالح ليس لها دين أو جنسية ولا تنتمى لأى مسارات سياسية.

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