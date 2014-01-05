وفاة مستشار وزير المالية بحادث سير.. والعزاء غدا بمسجد الشرطة

تقيم مصلحة الضرائب سرادق عزاء للدكتور محمد سرور وكيل الوزارة ومستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، غدا الاثنين، بمسجد الشرطة بصلاح سالم فى الخامسة بعد صلاة المغرب.

وكان سرور قد توفى يوم الخميس، إثر حادث سير أثناء مروره الطريق بعد خروجه من الوزارة، وتم نقله للمشرحة وإنهاء إجراءات الدفن بنفس اليوم، ويقام العزاء غدا الاثنين.

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