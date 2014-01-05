المفصولون بـ"طنطا للكتان" يعتصمون باتحاد العمال

دخل عدد من العاملين المفصولين بشركة طنطا للكتان والزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فى اعتصام داخل مقر الاتحاد العام لعمال مصر بشارع الجلاء للمطالبة بتشغيل الشركة وتنفيذ الحكم القضائى القاضى بعودة العمال للشركة بعد بطلان عقد بيع الشركة للمستثمر السعودى عبد الإله كعكى.

واتهم المعتصمون الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة بالمماطلة فى تنفيذ حكم عودة الشركة، وبالتالى عودتهم للعمل رغم مرور 6 شهور على صدوره.

كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة الكيميائى يحيى مشالى، أعلنت عن تكليفها للجنة بجرد محتويات الشركة وأصولها والخامات وغيرها بالتنسيق مع الممثلين للمستثمر السعودى تمهيدًا لرد حقوقه المالية لدى الدولى متمثلة فى ثمن صفقة الشراء والأموال التى ضخها لإعادة هيكلة الشركة بعد خصخصتها.

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